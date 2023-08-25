11 معلومة عن امبراطورية «فاجنر».. 100 مليون دولار مصروفاتها الشهرية

يعتبر قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين من أغنى أغنياء روسيا، ولم تستطيع جهة حصر ممتلكاته على سبيل التحديد، إذ تنتشر ممتلكاته في عدد كبير من دول العالم.

أبرز المعلومات حول ثروة قائد فاجنر وامبراطوريته الاقتصادية نرصدها لكم كما يلي وفقا «يورو نيوز»:

مليارات الدولارات والإسترليني

1- الثروة الشخصية لبريجوجين تصل لملياري جنيه إسترليني وأكثر من المليار دولار.

2- ترك ثروة واسعة داخل روسيا وفي إفريقيا وفي معظم أنحاء العالم.

3- يمتلك شركات تموين ومطاعم وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين.

4- لديه عقود مع الجهات الحكومية مثل المدارس ورياض الأطفال والجيش الروسي تصل قيمتها لـ3 مليارات دولار، وفقا لتحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.

5- لديه طائرة هليكوبتر شخصية، وعدد من الطائرات الخاصة وأسطول من السيارات الفارهة.

6- يمتلك عددا من المناجم الطبيعية.

مزاعم حول تلقي فاجنر مليارات الدولارات من روسيا

7- فاجنر تلقت 8.8 مليار يورو من المال العام الروسي حسبما زعم دميتري كيسيليوف، المذيع بالتلفزيون الرسمي الروسي، في برنامجه الأسبوعي.

8- قدّرت المصروفات الشهرية لفاجنر والتي تحصّلت عليها من الاستخبارات العسكرية الروسية بـ100 مليون دولار شهريا.

9- تسيطر فاجنر على أكثر من 100 شركة ومنصة وكيان اقتصادي، منها شركة كونكورد القابضة الرئيسية.

10- هناك أكثر من 6 شركات تسيطر عليها فاجنر في التعدين.

11- لديها شبكة أخرى من شركات التوريد والخدمات اللوجستية المملوكة للمجموعة.