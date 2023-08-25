الجمهور يتفاعل مع أغاني فرقة «طبلة الست» في مهرجان العلمين الجديدة

صعدت منذ قليل فرقة «طبلة الست» على مسرح الشارع، لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، المقام بمدينة العلمين الجديدة.

الحفل مقام في مدينة العلمين الجديدة

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على نغمات الأغاني التي تغنيها الفرقة، وشهدت الحفل حضور كبير من الجهور، والذي يقام مجانا للجميع.

العالمي روس يشدو في مهرجان العلمين

كما أحيا منذ قليل فصول جيتار تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا المصريه، حفلا بمسرح الشارع في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وفي نفس الوقت يستعد الراب العالمي روس، لإحياء حفل غنائي بعد قليل، على مسرح أرينا العلمين، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

كما تحيي أيضا فرقة كايروكي حفلا غنائيا بالمسرح الكبير، بعد قليل، إذ بدأ عدد من الجمهور التوافد على بوابات الحفل، للحضور.