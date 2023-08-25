فايا يونان تستكمل حفلها بمهرجان القلعة بأغنيات وردة وشادية وعبدالمطلب

استكملت الفنانة السورية، فايا يونان، حفلها الغنائي المقام ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام في قلعة صلاح الدين.

وقدمت فايا، خلال الحفل أغنيات «ما كنت أدري، بيناتنا في بحر، وطير قلقان، وشدي عقلبي، وفصول الحياة، ويا ذهب».

فايا تشدو بأغنيات التراث المصري

كما قدمت عددا من الأغنيات التراثية لجمهورها المصري، من بينها أغنية شادية يا ياسمراني اللون، وأغنية محمد عبد المطلب ساكن في حي السيدة، وأغنية الفنانة وردة الجزائرية بتونس بيك، واختتمت حفلها بتقديم أغنية محمد منير «علي صوتك».

ومن المقرر أن يصعد بعد قليل الفنان مدحت صالح لإحياء فقرته الرئيسية في حفل اليوم، التي سيقدم فيها نخبة من أهم وأشهر أغنياته التي قدمها خلال مسيرته.