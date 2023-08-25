مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخص مصرعه بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ميكروباص وملاكي في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية الضحايا

بالفحص تبين وفاة «أحمد عماد صابر»، 34 عاما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين وهم كل من، رهف كريم محمد 26 عاما، وسناء عماد صابر، 34 عاما، وريم كريم عمر، 11 عاما، ساجد كريم همام عام واحد، باتعة مبارك حنفي 67 عاما، ومريم رامي وليام، 34 عاما، وسوزيت عياد أيارسيوس، 55 عاما، وجميعهم مقيمين بالقاهرة.

جرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، كما ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.