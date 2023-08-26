نصب تذكاري في روسيا لمؤسس «فاجنر» بعد مصرعه بيومين (فيديو وصور)

نشرت الصفحة الإعلامية لمجموعة فاجنر الروسية عبر قناتها الرسمية على «تليجرام» عدد من الصور للنصب التذكاري لقائد المجموعة يفجيني بريجوجين، بعد مصرعه منذ يومين.

وضع صور مؤسس فاجنر في الحدائق العامة

ونشر عدد من الصور التي قام بها الشعب الروسي في عدد من المناطق، حيث جرى وضع صور يفجيني بريجوجين في الحدائق العامة، ووضعت بجانبها الشموع والورود، يشار أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين الذي يبلغ من العمر 62 عاما، بامتلاكه لشركات تموين ومطاعم وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين.

واشتهر بأنه «طباخ بوتين»، بعد أن ظهر في أحد الصور يقدم الطعام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بريجوجين ينفي صلته بمجموعة فاجنر

لسنوات نفى يفجيني بريجوجين صلته بمجموعة فاجنر، ووصل إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد الصحفيين الذين زعموا أنه أسسها، لكن في سبتمبر العام الماضي اعترف بريجوجين فجأة أنه أسس مجموعة فاجنر، بعد أثبتت أنها واحدة من أكثر الوحدات الروسية فعالية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال في بيان رسمي: «نظفت الأسلحة القديمة بنفسي، وفرزت السترات الواقية من الرصاص شخصيا، ووظفت متخصصين يمكنهم مساعدتي في ذلك».