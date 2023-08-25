أستاذ علاقات دولية: روسيا المتهم الأول حتى الآن في قضية مقتل قائد «فاجنر»

قالت الدكتورة أولجا كوستياك، أستاذ العلاقات الدولية، إن تحقيقات قضية مقتل قائد «فاجنر» مازالت جارية، والإدانة الأولى متعلقة بالقيادة الروسية، نتيجة حرص موسكو على السيطرة على كافة الجهات التي يتعامل معها الجيش الروسي.

روسيا دولة لها قوة هائلة

وأكدت الدكتورة أولجا كوستياك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا دولة لها قوة هائلة، وأي شيء يتعلق بالمصالح الروسية لن يكون التفاوض هو الحل الأمثل فيه، لذا روسيا لن تقبل التفاوض في الحرب الأوكرانية إلا في حال تحقيق جميع مصالحها الاستراتيجية.

وأضافت في حديثها، أن بريجوجين، قائد فاجنر، شخصية عامة، وأعتقد أنه لم يطلب أية ضمانات أمنية، ولكن يمكن القول أن بيلاروسيا هي أكبر حليف وثيق بروسيا، مضيفة: «لا أعتقد أن رئيس بيلاروسيا يريد أن يبرئ نفسه من اتهامه بمقتل رئيس فاجنر، حيث هناك الكثير من العناصر المستفيدة من مقتل هذا الرجل وهم بوتين وأوكرانيا في المقام الأول».