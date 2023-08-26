بعد تكريمه في مهرجان القلعة للموسيقى.. معلومات عن الدكتور مصطفى ناجي

انطلق قبل ساعات مهرجان محكي القلعة، بحضور عدد كبير من المواطنين والأسر المصرية، الذين حرصوا على التواجد لحضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بعروضه الفنية الموسيقية في دورته الـ31 داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، إذ يحيي الحفل عدد كبير من كبار الفنانين، لذلك جهز المقيمين على الحفل 5 آلاف مقعد لضيوف الفعاليات، إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض، تيسيرًا على الجمهور لرؤية كل العروض في برنامج الحفل.

إهداء المهرجان لدكتور مصطفى ناجي مؤسس مهرجان القلعة

من ضمن أحداث البرنامج خلال مهرجان القلعة، جاء تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة في مجال الموسيقى، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وأهدى المهرجان دورته الجديدة للدكتور مصطفى ناجي، وهو رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، كونه مؤسس وصاحب فكرة مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

معلومات عن الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم المعلومات عن الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق.

ولد الدكتور مصطفى ناجي في 10 فبراير سنة 1948.

رئيس أول دورة موسيقية لمهرجان القلعة، خلال شغله منصب رئيس الأوبرا المصرية.

له العديد من الأعمال الموسيقية منها الآتي:

فلاح في بلاط صاحبة الجلالة، لحظات حب، أولاد بو جاسم، الحجر الداير، الهجامة، الراعي والنساء، الكيت كات، شحاتين ونبلاء، موعد مع الرئيس، أيام الغضب، التخشيبة، محمد رسول الله ج4، أيوب، صاحب الجلالة الحب، نور الإسلام، رحله التنوير، وغيرها من الأعمال الأخرى.

جرى تكريمه في العديد من الحفلات والافتتاحات، آخرها تكريمه أثناء فعاليات اليوم الأول لانطلاق مهرجان القلعة في دورته الـ31.