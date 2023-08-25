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وزيرة الثقافة: مهرجان «القلعة» سيشهد 40 حفلا غنائيا في 14 يوما

كتب:

منتصر سليمان
09:20 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن مهرجان القلعة يقام بشكل سنوي منذ نحو 30 عامًا، مشيرة إلى أن هذا العام في النسخة الـ31، شهد حضورا جماهيريا كبيرا وغير متوقع، حيث تم طباعة 4 آلاف تذكرة.

40 حفلا غنائيا

أضافت «الكيلاني» خلال لقائها على شاشة الحياة بمهرجان القلعة، أن مهرجان القلعة يقام لمدة 14 يومًا، وسيشهد 40 حفلا غنائيا، ووجود مجموعة كبيرة من المطربين، بالإضافة الى مواهب من دار الأوبرا المصرية، وعدد من الفنانيين المصريين والعرب من بينهم وليد توفيق. 

أما عن أسعار التذاكر الخاصة بمهرجان القلعة، أوضحت أن مهرجان القلعة يعتبر بمثابة خدمة ثقافية وفنية تم فيها مراعاة كل المستويات، إذ أن مهرجان القلعة معني بالفئات الجماهيرية العريضة، قائلة: «بنحاول نخرج من المسارح المغلقة للتسهيل على الجمهور».

وأوضحت أنه خلال الفترة المقبلة، وبعد انتهاء مهرجان القلعة، ستكون هناك استعدادات للموسم الفني والثقافي في دار الأوبرا، ومهرجان الموسيقى العربية، وافتتاح مهرجان المسرح التجريبي الثانوي، كما ستشهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

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