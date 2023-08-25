احضر حفلات مهرجان القلعة بأرخص سعر للتذكرة في مصر.. فقط 60 جنيها

بدأ حفل مهرجان القلعة للموسيقى، في دورته الـ31، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، على مدار 15 يوما بمسرح «محكي القلعة»، داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

أرخص سعر حفلة في مصر

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» للقارئ أسعار حفلات مهرجان القلعة، وفق دار الأوبرا المصرية، موضحة أن أسعار تذاكر مهرجان القلعة، هي 60 جنيهًا لليوم الواحد، وتتيح التذكرة حضور حفلتن غنائيين، الأول في الساعة 8 مساء، والثاني في الساعة 10 مساء، وهذا يعتبر أرخص سعر لحفل في مصر، وفي متناول الجميع، ويكون الحجز يوم الحفل من شباك تذاكر القلعة، بدءً من 5 مساءً قبل انطلاق الحفل بـ3 ساعات.

اعرف حفل نجمك المفضل بالقلعة

وكشفت دار الأوبرا المصرية عن جدول نجوم الغناء في حفل مهرجان القلعة، ليستعد محبو نجوم الطرب للحجز والحضور قبل الانطلاق.

وبدأت أولى حفلات مهرجان القلعة أمس، بحفل للفنان عز الأسطول وفرقته، وتلاه فقرة للفنانة نسمة محجوب، واليوم الجمعة 25 أغسطس فقرة لـ مجموعة التشيللو State of Harmony، أما الفقرة الثانية فتقدمها الفنانة فايا يونان.

اليوم الثالث: فريق وسط البلد

أما غدا 26 أغسطس فيشهد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، يليه حفل فريق وسط البلد.

اليوم الرابع حفل هاني شاكر

ويوم 27 أغسطس، سيكون الجمهور على موعد مع حفل للفنانة نادية مصطفى، يليه حفل للفنان هاني شاكر.

اليوم الخامس حفل هشام عباس

ويشهد يوم 28 أغسطس من مهرجان القلعة، انضمام حفل الفنانة سيمون، ويليها حفل للفنان هشام عباس، ويوم 29 أغسطس حفل للفنانة منى بوركهارد وفرقتها، يليه الفنان مصطفى حجاج، أما يوم 30 أغسطس حفل الفنان فمخصص للفنان مصطفى شوقي ويليه حفل الفنانة غالية بن علي.

حفل علي الحجار

ويوم 31 أغسطس، يشهد المهرجان حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بقيادة محمد الموجي، يليه حفل الفنان علي الحجار.

وفي يوم 1 سبتمبر حفل كورال كلية التربية الموسيقية، يليه حفل الفنان عزيز مرقة، كما يشهد يوم 2 سبتمبر حفل الفنان سعيد الأرتيست، يليه حفل الفنان وليد توفيق، و3 سبتمبر حفل الفنان هشام خرما يليه حفل الفنانة لينا شاماميان.

حفل الشيخ ياسين التهامي

ويوم 4 سبتمبر، هناك حفل المنشد أحمد العمري، يليه حفل الشيخ ياسين التهامي، أما 5 سبتمبر فهناك حفل الفنانة عبير نعمة، يليه الفنان محمد محسن، بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

حفل مدحت صالح وعمر خيرت

وفي الختام يوم 6 سبتمبر، حفل للفنانة نسمة عبد العزيز، يليها حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، و7 سبتمبر حفل فرقة دولية إضافة إلى كورال مركز تنمية المواهب يليه حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.