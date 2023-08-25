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ريهام عبدالحكيم وعبدالحميد عبدالغفار يكرمان في افتتاح مهرجان القلعة

كتب:

محمود الرفاعى
10:09 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
ريهام عبدالحكيم

ريهام عبدالحكيم

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بحضور رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، رموز الفن والغناء والموسيقى المصرية، خلال حفل افتتاح الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام بقلعة صلاح الدين.

ريهام عبدالحكيم من المكرمين بمهرجان القلعة 

كان على رأس المكرمين في افتتاحية الدورة، مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتسلمها نجله محمد ناجي، والشاعر شوقي حجاب، وتسلمتها ابنته نهلة حجاب، وأحمد منيب وتسلمها نجله فتحي منيب، والشاعر مجدي نجيب، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والسوبرانو تحية شمس والمطربة ريهام عبد الحكيم.

تكريم اسم شوقي حجاب

كما جرى تكريم ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ومحمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية في الأوبرا، والمايسترو ناير ناجي، وابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا.

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