ناجي شحاتة: قرأت الفاتحة على روحي بعد النطق في قضية اقتحام سجن كرداسة

قال المستشار ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكومة أمن الدولة العليا، عندما أصدرت حكم تحويل أوراق 13 متهما في أحداث اقتحام سجن كرداسة، كنت على يقين تام بأن الإخوان سيردوا سريعا أثناء عودتي من العمل في نفس اليوم، معبراً: قريت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وقلت الشهادة.

وأكد خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لم يكن لديه سيارة مصفحة في هذا التوقيت، وبتعليمات من الجهات الأمنية، أصبح للقضاة الذين ينظروا القضايا الإرهابية، بأن تكون لديهم سيارات مصفحة لحمايتهم عام 2014.

وتابع: «قبل عام 2014، أرسل اللواء كمال الدالي سيارة له من المديرية التي كان يعمل بها، لنقلي من مكان لآخر بسلام، وكنت على يقين تام بأنني لن أنجو اليوم، بعد نطقي في قضية اقتحام سجن كرداسة».