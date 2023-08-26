مطرب الراب العالمي روس من حفلته بمهرجان العلمين: «مبسوط إني في مصر»

صعد مطرب الراب العالمي روس، مسرح أرينا العلمين، منذ قليل، لإحياء حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان «العالم علمين»، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وحرص «روس»، على الترحيب بالجمهور الحاضر لحفلته بالعلمين، قائلا: «شكرا لتواجدكم بالحفلة، وسعيد إني موجود في مصر».

فرقة طبلة الست

وأحيت فرقة «طبلة الست» قبل قليل، حفلا على مسرح الشارع، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، المقام بمدينة العلمين الجديدة، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على نغمات أغنيات الفرقة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجهور.

كما أحيا فصول جيتار تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا، حفلا بمسرح الشارع في مدينة العلمين، ضمن فعاليات المهرجان.

وتحيي فرقة شارمورز حفلا غنائيا بالمسرح الكبير، بعد قليل، إذ بدأ عدد من الجمهور التوافد على بوابات الحفل للحضور.