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«إكسترا نيوز» ترصد فعاليات واحتفالات مهرجان العلمين الجديدة

كتب:

منتصر سليمان
09:10 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
شروق وجدى

شروق وجدى

استعرضت شروق وجدي مراسلة «إكسترا نيوز»، أجواء مهرجان العلمين الجديدة، بتواجد فرقة الحرية للفنون الشعبية وفرقة سوهاج، إضافة إلى فرقة استعرضات إسكندرانية اليوم الجمعة.

مهرجان العلمين الجديدة

وتابعت أن هناك العديد من الفعاليات من عروض أزياء وبطولة رياضية، بشكل منتظم وتختلف من أسبوع إلى آخر، بجانب الحفلات الغنائية التي تنطلق على مسرح العلمين.

واستكملت:«الأسبوع الجاري يتضمن احتفالات مختلفة أما اليوم الجمعة تنطلق حفلات غنائية بوجود الرابر العالمي روس وسط إقبال كبير من الجمهور»، مضيفة أن الجمهور يتشوق لحضور حفل لكايروكي في مدينة العلمين الجديدة غدا.

 

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بقلم منتصر سليمان