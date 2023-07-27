طرح أغنية شارموفرز ومحمد هنيدي من فيلم «مرعي البريمو»

طرح الفنان أحمد بهاء، أغنية جديدة بعنوان «طب طب لي»، عبر القناة الرسمية لفرقة «شارموفرز» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي يُقدمها بالتعاون مع الفنان محمد هنيدي، ضمن أحداث فيلم «مرعي البريمو» المُقرر طرحه في دور العرض، اعتبارًا من يوم 2 أغسطس المُقبل.

أغنية «طب طب لي» غناء محمد هنيدي وأحمد بهاء، وكلمات فليبينو وأحمد بهاء، وجرى تصويرها في سهل حشيش، حيث يُقدم «هنيدي» مقطع صغير من الأغنية بصوته.

كما يشهد فيلم مرعي البريمو، أغنية جديدة تجمع بين ثنائي الأغنية الشعبية، عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، بالتزامن مع عرض الفيلم في السينما.

أبطال فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي

فيلم «مرعي البريمو» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب محمد هنيدي، أبرزهم غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، مصطفي أبو سريع، نانسي صلاح، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول «مرعي» الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.