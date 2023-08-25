أسما شريف منير: حلقت شعري في لحظة انفعال و«مش ندمانة»

علقت أسما شريف منير على أسباب حلق شعرها، الذي لفتت به الأنظار في أول ظهور لها خلال حضورها بحفل مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين، قائلة إنه قرار انفعالي لكنها ليست نادمة عليه.

أسما شريف تكشف أسباب حلق شعر رأسها

ونشرت أسما شريف منير صورة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلقت قائلة: «طيب أول حاجة شكرا على كل ردود الفعل الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي ده يخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين ازاي، مجرد أنهم بيعبروا عن رأيهم، وشكرا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقى أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة».

صدفة وقرار انفعالي

وأضافت أسما: «أولاً الحكاية جات بالصدفة جدا، كان قرار لحظي وانفعالي جدا ومش ندمانه عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان أطلع ترند، بس كنت عارفة أني هبقى ترند، فيه فرق كبير بين عايزة وعارفة، علة فكرة الترند ده نقمة، مش حاجة حلوة خالص، بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي».

وأوضحت ابنة الفنان شريف منير: «تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص، بالعكس دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة، وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلاً من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا، بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها، وبقف على رجلي من الأول، وكان آخرها رحلة دهب، بالعكس ده مش اكتئاب، دي مرحلة انتقالية مؤمنة إني هحقق فيها حاجات كتير».

واختتت قائلة: «آخر حاجة، الجماعة اللي مكبرين الموضوع (ده شعري مش شعرك)، حاجة كده بجد أخيرة (أنا عاجبني شكلي جدا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقه في نفسي جداً)، بحبكم أوي بجد».