«القاهرة الإخبارية»: روسيا تجري مناورات بحرية لصد السفن الأجنبية كتب: أحمد حامد دياب 08:53 ص | السبت 26 أغسطس 2023 سفن روسية نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وكالة «إنترفاكس الروسية»، أنَّ روسيا تجري مناورات في بحر «بارنتس» لصد السفن الأجنبية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نصب تذكاري في روسيا لمؤسس «فاجنر» بعد مصرعه بيومين (فيديو وصور) أستاذ علاقات دولية: روسيا المتهم الأول حتى الآن في قضية مقتل قائد «فاجنر» بلومبيرج: بايدن سيدفع كييف إلى المفاوضات مع روسيا خلال حملته الرئاسية موسكو: نعتزم توسيع نفوذ بريكس خلال فترة رئاسة روسيا للمجموعة روسيا القاهرة الإخبارية مناورات بقلم أحمد حامد دياب