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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تجري مناورات بحرية لصد السفن الأجنبية

كتب:

أحمد حامد دياب
08:53 ص | السبت 26 أغسطس 2023
سفن روسية

سفن روسية

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وكالة «إنترفاكس الروسية»، أنَّ روسيا تجري مناورات في بحر «بارنتس» لصد السفن الأجنبية.

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بقلم أحمد حامد دياب