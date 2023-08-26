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مصرع عامل وإصابة سائق في حادث تصادم بالشيخ زايد

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:10 ص | السبت 26 أغسطس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

لقي عامل مصرعه بينما أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» بالجيزة، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل وإصابة سائق

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث بالجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة أجرة ومصرع عامل وإصابة سائق.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين أثناء استقلال عامل سيارة أجرة تاكسي انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها ومصرع عامل 40 سنة وإصابة قائدها 30  سنة  بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى زايد التخصصي

جرى نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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