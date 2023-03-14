رائحة كريهة تقود المباحث للعثور على جثة متعفنة داخل شقة في السيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنه لمسن داخل شقة بمنطقة السيدة زينب.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفى، تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار.

كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة، ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب فيها من عدمه.

قسم الشرطة يتلقى بلاغا بانبعاث رائحة كريهة

كان بداية البلاغ عندما تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار محل البلاغ، وبالانتقال جرى التأكد من الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة.

وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور علة جثة مسن يدعى يوسف كامل محمد، في العقد السادس من العمر، مالك الشقة.

وتبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وجرى العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة به، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.