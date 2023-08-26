الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية.. الفرصة لسه قدامك

بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وسعي الكثير من الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية والالتحاق بإحدى الكليات التي تتناسب مع مجموعهم التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

هناك عدد كبير من الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية، ومنها الكليات العلمية والأدبية وتضم تلك الكليات ما يلي:

1- كلية الهندسة لطلاب الدبلوم الفني الصناعي.

2- كلية التجارة لطلاب الدبلوم الفني التجاري.

3- كلية الزراعة لطلبة وطالبات الدبلوم الفني الزراعي.

4- كليات السياحة والفنادق لطلبة وطالبات الدبلوم الفني الفندقي.

5- كليات الحقوق لطلاب المعاهد الفنية شعبة قانون.

6- كلية الاقتصاد المنزلي لطلاب الدبلوم الفني الصناعي ومتاح لبعض الأقسام فقط.

كما تضم الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية أيضًا.

1-كليات الفنون والتصميم.

2- المعاهد الفنية التجارية.

3- المعاهد الفنية الصحية.

4- كليات التمريض.

5- معاهد المحاسبة.

6- الجامعات التكنولوجية.

7- الجامعة العمالية.

8- كليات الفنون التطبيقية.

المعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

1- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

2- معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

3- المعهد العالي للدراسات النوعية نزلة البطران الجيزة.

4- المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

5- المعهد العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

6- المعهد العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

7- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.