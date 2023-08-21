نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. ظهرت الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، بنسبة نجاح 92.4%.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 لجميع النوعيات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» متاحة الآن على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، ويمكن الاستعلام عنها بالرقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأشارت وزارة التعليم، أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث كالتالي:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 60152، ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 2552، ونسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 32425، ونسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي 87450، ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 169718، بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%، ونسبة النجاح في الدورين 92.90%.

نتيجة الدور الثاني في مدارس التدريب المزدوج

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج كالتالي:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج «تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي» 2668 طالبا، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 2603، بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%، ونسبة النجاح في الدورين 98.77%.

نتيجة الدور الثاني في مدارس منهجية الجدارات المهنية

أما بالنسبة للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت:

• عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي)، 2427 طالبا، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 2352 طالبا، بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%، ونسبة النجاح في الدورين 98.88%.

نتيجة الدور الثاني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت كالتالي:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية «تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي» 380 طالبا، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 377، بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%، ونسبة النجاح في الدورين 99.16%

نتيجة الدور الثاني في مدارس الإعداد المهني

أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني جاءت كالتالي:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني «فندقي ـ زراعي ـ صناعي» 28721 طالبا، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 25213 طالبا، بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%، ونسبة النجاح في الدورين 77.09%، وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%.

نتيجة الدور الثاني في مدارس التعليم الفني 5 سنوات

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس كالتالي:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 252 طالبا، ونسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 774 طالبا، ونسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 141 طالبا، ونسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%.

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي 1260 طالبا، ونسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 2308 طلاب، بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%، ونسبة النجاح في الدورين 98.28%.