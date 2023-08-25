فتح باب التقديم لطلاب الدبلومات الفنية في برامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024، عن فتح باب التنسيق لجامعة جنوب الوادي الأهلية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات، بالتقدم الورقي المباشر لبرامج الهندسة، وذلك لأول مرة أمام حاملي شهادات الدبلومات الفنية.

وقالت جامعة جنوب الوادي الأهلية، في بيان اليوم الجمعة، «تعلن جامعة جنوب الوادي الأهلية عن فتح باب التقدم الورقي المباشر ببرامج الهندسة، ويبدأ التقديم يومي السبت والأحد 26 و27 أغسطس لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات.

برامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية لطلاب الدبلومات الفنية

وحددت جامعة جنوب الوادي الأهلية البرامج التي يمكن للحاصلين على الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات لهذا العام للالتحاق بها بحد أدنى 70%، وهي كالآتي:

1- برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

2- برنامج هندسة القوى وآلات الكهربية

3- برنامج هندسة القوى الميكانيكية

4- برنامج هندسة التشييد والبناء

5- برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

وتابعت في البيان، أنه يتم سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية 25000 + مصاريف إدارية، علما بأن الأماكن محدودة.

الأوراق المطلوبة لطلاب الدبلومات الفنية للتقديم في الجامعة الأهلية بقنا

وحددت جامعة جنوب الوادي الأهلية الأوراق المطلوبة للتقديم في برامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي لطلاب الدبلومات الفنية 5 سنوات كالتالي:

- شهادة الدبلوم 2023.

- شهادة ميلاد بالرقم الثلاثي.

- حافظة مستندات

- صورة البطاقة الشخصية للطالب ولولي الأمر.

تنسيق جامعة قنا الأهلية 2024.. فتح باب التنسيق لمدارس المتفوقين

وكانت جامعة قنا الأهلية أعلنت عن فتح باب التقدم الورقي المباشر لمدارس المتفوقين والنيل والمعادلة البريطانية، وذلك لبرامج الطب والعلاج الطبيعي والتمريض والهندسة، وذلك بدءا من غدٍ السبت حتى الأحد 27 أغسطس الجاري، من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وحددت الأوراق المطلوبة للتقديم (صور مع إحضار الأصل للاطلاع عليه) كالتالي:

- شهادة الثانوية

- شهادة ميلاد بالرقم الثلاثي

- صورة البطاقة الشخصية للطالب ولولي الأمر

- المجموع الاعتباري في حالة وجوده.