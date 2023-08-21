وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، اليوم، بنسبة نجاح 92.4%.

نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2023

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث يتضمن ما يلى:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 60152، ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 2552، ونسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 32425، ونسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي 87450، ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 169718، ونسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

ولفتت الوزارة إلى أن نسبة النجاح في الدورين 92.90% .

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن :

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%

نسبة النجاح في الدورين 98.77%

أما بالنسبة للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت:

• عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%

نسبة النجاح في الدورين 98.88%

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت ما يلى :

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%

نسبة النجاح في الدورين 99.16%

أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%

اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%

نسبة النجاح في الدورين 98.28%