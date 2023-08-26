دولة تمنح إقامة دائمة للاجئين الأوكرانيين.. «لن يخضعوا لاختبار لغة»

أعلنت نيوزيلندا، اليوم السبت، أنَّها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الأزمة الأوكرانية، إذ ستكون الإقامة الدائمة متاحة في نيوزيلندا للأشخاص الفارين من الأزمة في أوكرانيا، بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 مارس من العام المقبل، بحسب وزير الهجرة النيوزيلندي، أندرو ليتل.

ليتل: لدينا واجب إنساني اتجاه لاجئي أوكرانيا

وأضاف وزير الهجرة النيوزيلندي: «الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى هنا من الأوكرانيين، إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة، لكن مع تواصل الأزمة لدينا واجب إنساني اتجاههم، لقد بسّطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة».

1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ 2022

وتابع ليتل: «لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة، ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا، ولا إثبات امتلاكهم كميات محددة من المال».

يُذكر أنَّ نيوزيلندا منحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة عام 2022، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة البلاد لدعم أوكرانيا منذ فبراير 2022.