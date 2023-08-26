وزير دفاع أوكرانيا يسخر من «فاجنر» بعد مقتل مؤسسها: لم يعد لها وجود

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن مجموعة فاجنر الروسية المسلحة استنفدت قوتها، عقب الإعلان عن مقتل قائدها يفغيني بريجوجين في تحطم طائرة قرب العاصمة الروسية موسكو.

ريزنيكوف: لم يعد هناك بالفعل مجموعة فاجنر

وصرح أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة «فيلت أم تسونتاج» الألمانية: «لم يعد هناك بالفعل مجموعة فاجنر كما كانت عليه قبل عام كقوة قتالية مهمة، لقد انكسرت»، معتقدا أن مقتل مؤسس فاجنر أضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال «ريزنيكوف» في مقتطفات من مقابلة تنشرها الصحيفة الألمانية، اليوم الأحد: «لإن ذلك أظهر للعالم أنه إذا أبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة مع أحدهم ثم انتهك الصفقة، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن الوثوق به».

اتهامات من الغرب بتورط روسيا في مقتل مؤسس فاجنر

وتشير التكهنات التي برزت على نطاق واسع في الدول الغربية بشأن احتمال ضلوع الكرملين في مقتل مؤسس مجموعة فجنر «بريجوجين»، الأربعاء الماضي، عندما تحطمت طائرة خاصة كان على متنها، خلال توجهها من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج.

من جهته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بريجوجين «خائنا» بعد تمرد مجموعة فاجنر في يونيو الماضي، حيث اعتُبر أكبر تحد لسلطة الرئيس الروسي منذ توليه حكم البلاد، إلا أن مؤسس فاجنر تم منحه عفوا في بيلاروسيا عقب التمرد في صفقة قالت موسكو إن مينسك توسطت فيها.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتر بيسكوف، نفى الادعاءات عن احتمال تورط روسيا في تحطم طائرة مؤسس فاجنر، معتبرا أنها «محض كذب».