مجلة أمريكية: الهجوم المضاد في أوكرانيا غير فعال والسيناريو الكوري الأقرب

توقف الهجوم المضاد الذي طال انتظاره هذا الصيف في أوكرانيا، كما تكبدت الألوية العشرة، الجديدة التي دربها حلف شمال الأطلسي، خسائر فادحة دون أن تتمكن من الوصول إلى الخط الأول من الدفاعات الروسية الثابتة بقوة، حيث تتبع القوات الروسية تطبيقاً نموذجياً للدفاع السوفييتي، في كثير من الأحيان تكون مدعومة بالتفوق الجوي، ويتم تعزيزها بأعداد متزايدة من أنظمة الأسلحة الرخيصة والفعالة، مثل الطائرات بدون طيار، وكل يوم يمر يجعل الهجوم المضاد الأوكراني من غير المرجح أن يحقق أهدافه الرئيسية، وذلك بحسب مجلة «ناشونال إنترست» الامريكية.

السلاح الغربي لن يحقق فارقاً

وتابعت المجلة انه بالنسبة لشحنات الأسلحة الغربية المقدمة إلى أوكرانيا، فإن معظم دبابات القتال الرئيسية التي تم التعهد بها، موجودة بالفعل في مسرح العمليات، وهناك احتمال محدود لتسليم المزيد منها، كما أن دبابة «ليوبارد 1» الألمانية، التي تم تشغيلها لأول مرة في عام 1965، لن يغير قواعد اللعبة، كما أن التعهد بتقديم طائرات «إف-16» غير كاف، فمن غير الواضح متى وأين سيتم نشرها، علاوة على رفض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توفير صواريخ (ATACMS) الحيوية للأمن الأمريكي في المحيط الهادئ.

السيناريو الكوري الأكثر ترجيحاً

وأشارت المجلة إلى أنه نظراً لهذه التوقعات القاتمة، قد يكون «السيناريو الكوري» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً، وهذا يعني أنه بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الهجوم المضاد الأوكراني ذروته في وقت ما في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، فإن الصراع قد يتجمد عند الحدود الإقليمية المقابلة تقريباً لخط المواجهة، وفي الواقع، قد تقوم أوكرانيا بمقايضة أجزاء كبيرة من المناطق الأربعة التي ضمتها روسيا في عام 2022 مقابل ضمانات أمنية غربية وأمريكية قوية.