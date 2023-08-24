«الدفاع الروسية»: تدمير أحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ «كروز».

تدمير مركز قيادة ومحطة رادار

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: «تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات إس - 300 بي إس بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف».

وأضافت الوزارة: «تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض صواريخ من طراز هيمارس».

إسقاط 42 مسيرة أوكرانية

وتابعت: «تم إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوجانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومقاطعة خاركوف».

وقالت وزارة الدفاع في بيانها: «في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات مجموعة لمركز وطيران الجيش والمدفعية 3 هجمات للعدو في مناطق جريجوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوجانسك الشعبية».

وأضاف البيان: «بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان 80 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين في اتجاه زابوريجيا، صدت العمليات النشطة والمنسقة للقوات الروسية بدعم من المدفعية، خمس هجمات للعدو في مناطق رابوتينو وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوريجيا».