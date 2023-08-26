الدفاع الروسية: تدمير طائرة مُسيرة أوكرانية في بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في إحدى مناطق مقاطعة بيلجورود.

تدمير الطائرة فوق أراضي منطقة شيبيكينو

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إن القوات أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم «إرهابي» بطائرة بدون طيار على أهداف في روسيا، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلجورود، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»

يأتي ذلك بعد ساعات من إسقاط مسيرة أوكرانية بمقاطعة موسكو، وأقل من يوم على تدمير مسيرة أخرى فوق بيلجورود، أمس الجمعة.