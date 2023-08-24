مراسل «القاهرة الإخبارية»: رفع الفائدة التركية أحدث حالة من الفوضى بالأسواق

قال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن معدل سعر الفائدة الذي أعلن عنه المركز التركي قبل قليل، كان مفاجأة كبيرة للشعب التركي بالكامل، حيث شكل هذا القرار، والذي تمثل في رفع سعر الفائدة 25% صدمة في الأسواق التركية.

القرار يرد على شائعات استقالة وزير المالية التركي

وأكد خلال إفادته على الهواء، أنه لم يتوقع أحد على الإطلاق هذه النسبة، وكان الجميع يتوقع هذا القرار مع نهاية العام، وأضاف أن البنك المركزي التركي بهذا القرار يريد أن يؤكد أنه الجهة الوحدية التي ستوجه الأسواق التركية بعد ذلك.

وتابع أن هذا القرار يرد على الشائعات الخاصة باستقالة وزير المالية التركي، حيث يشير القرار إلى أن الإدارة الاقتصادية التركية قوية، وأن قيمة الدولار انخفضت إلى 26 ليرة تركية بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة، ولهذا أحدث قرار المركزي التركي حالة من الفوضى بالاسواق التركية.

رفع نسبة الفائدة 25%

ولفت إلى أن رغم رفع نسبة الفائدة 25% إلا أنها مازالت معدلاتها منخفضة، مقارنةً بارتفاع مؤشر التضخم في تركيا، ومن المتوقع أن يتم رفع النسبة مع نهاية العام لتصل إلى 30%، ومعظم المراقبين والاقتصاديين يشيدون بهذا القرار الذي سيكون بمثابة طوق النجاة لدخول تركيا في مرحلة الإفلاس.