القاهرة الإخبارية: بكين تطالب واشنطن بوقف صفقة الأسلحة إلى تايوان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الصينية، حثت اليوم، الولايات المتحدة، على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ووقف تعزيز العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

الولايات المتحدة وافقت على صفقة الأسلحة

وكثفت بكين -التي تطالب بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي- ضغوطها العسكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية لتأكيد تلك المطالب، وهو ما ترفضه تايبيه بشدة.

وكانت الولايات المتحدة، قد وافقت الأربعاء الماضي، على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 500 مليون دولار، تضم أنظمة مسح وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات «F-16»، ومعدات أخرى.

الموافقة النهائية من الكونجرس الأمريكي

وقالت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الصفقة المقترحة تدعم ولا تغير التوازن العسكري في المنطقة، وأثارت الخطوة غضب بكين التي طلبت مرارًا من واشنطن وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ويجب أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية من الكونجرس الأمريكي.