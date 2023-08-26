علم مصر على مبنى تلفزيون روسيا احتفالا بـ80 عاما من العلاقات مع القاهرة

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة إضاءة مبنى برج التلفزيون في روسيا بعلمي روسيا ومصر، وذلك احتفالًا بمرور 80 عامًا على بدء العلاقات المصرية الروسية.

إنارة برج تلفزيون أوستانكينو في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر

وأكّدت سفارة روسيا بالقاهرة أنَّه طوال يوم 26 أغسطس الجاري سيتمّ إنارة برج تلفزيون أوستانكينو في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج، تكريما للذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا.

وأضافت السفارة، في بيانها «نهني الشعبين الروسي والمصري، اللذان تجمعهما تقاليد الصداقة الطويلة، بالعيد المشترك».

مقتنعون أن التعاون الثنائي وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

واختتمت: «نحن مقتنعون بأن التعاون الثنائي، الذي وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سيواصل في التعزيز على مر السنين وفقا للمصالح المتبادلة».

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وازدهرت العلاقات الثنائية بين البلدين.