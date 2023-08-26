الأسطول الشمالي الروسي يجري تدريبات في بحر بارنتس للتصدي للسفن الأجنبية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن الأسطول الشمالي الروسي أجرى تدريبات في بحر بارنتس هذا الشهر على منع مرور السفن غير الحاصلة على تصاريح والسفن الأجنبية.

التصدي لتحركات السفن الدخيلة

وأوضحت القناة بأن الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أن المدمرة «فايس-أدميرال كولاكوف» تدربت على التصدي لتحركات سفينة دخيلة في البحر بمياه المحيط القطبي الشمالي قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا، وأن التدريبات بدأت في العاشر من أغسطس، بدون الإشارة إلى موعد انتهائها.

الدفاع عن المناطق الجزرية

وأضافت أن الأسطول يعتزم إجراء المزيد من التدريبات «للدفاع عن المناطق الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي، وكذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية وأنشطة اقتصادية بحرية روسية أخرى في منطقة القطب الشمالي».