إقبال من المصريين والأجانب على سوق السمك في الغردقة.. تراجع الأسعار

شهد سوق حلقة السمك بالغردقة اليوم إقبالا كبيرا من المصريين والسياح الأجانب، على الشراء، تزامناً مع قرار فتح الصيد منذ أيام، ومن بين هذه الأنواع «الشعور والمحسن والبياض والحريد والسجان والبلطي وبوري، وأنواع أخرى هي كسكمري خرمان زرقان بنقص».

إقبال على سوق السمك بالغردقة

كشف أبو علي حمود أقدم بائعي السمك في حلقة الغردقة، أن هناك تراجعا في الأسعار بسبب زيادة حجم المعروض من السمك منذ فتح الصيد في الأيام الأولى من شهر أغسطس الجاري، لافتا إلى أن كيلو السمك 50 جنيها للأنواع التالية «كسكمري وخرمان وزرقان وبنقص وهي من الأسماك الشهيرة».

أسعار السمك في الغردقة

يقول فؤاد أبو قورة من أشهر بائعي السمك في السوق في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسعار تأتي على النحو التالي.

- سعر كيلو السمك السجان 40 جنيها.

- 60 جنيها لكيلو الحريد الصغير.

- سعر كيلو السمك العنبر 90 جنيها.

ولفت «أبو قورة»، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الزائرين على حلقة أسماك الغردقة التي تعد أكبر منطقة متكاملة لبيع الأسماك بالبحر الأحمر.

يذكر أن سوق حلقة أسماك الغردقة افتتحها اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على مساحة 6370 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه، وتضم 54 باكية ومصنع ثلج وأفران للأسماك وأماكن لتناول الطعام.