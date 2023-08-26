والد الشهيد ماجد صبري: القضاء على الإرهاب من أفضل إنجازات الرئيس (فيديو)

قال أحمد صبري، والد الشهيد المقدم ماجد صبري، رئيس مباحث الشيخ زويد إنَّ القضاء على الإرهاب بمصر هو من أفضل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن الإرهاب كان يهدد التنمية ويحطم آمال وطموحات الشعب، فلم يكن يستطيع أي شخص التخطيط والتفكير بالمستقبل أو بشكل مشرق، فالإرهاب كان يقضي على الأخضر واليابس في مصر.

والد الشهيد: القضاء على الإرهاب يسعد الشعب المصري كله

وأضاف والد الشهيد المقدم ماجد صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ القضاء على الإرهاب يسعد الشعب المصري كله، وبالأخص أهالي الشهداء، موضحا «تذوقنا من الإرهاب دم ولادنا فلذات أكبادنا، ودفعنا دم أولادنا للقضاء على الإرهاب، والحمد لله أننا تخلصنا منه بفضل الله».

والد الشهيد: ربنا وفق الرئيس السيسي وجيش مصر وشرطة مصر في القضاء على الإرهاب

وتابع والد الشهيد المقدم ماجد صبري «الحمد لله أنه ربنا وفق الرئيس عبدالفتاح السيسي وجيش مصر وشرطة مصر الغالية للقضاء على الإرهاب في وقت قليل، بعد ما دفعنا دم كتير في سبيل إننا نعيش في سعادة واستقرار وتنمية ورخاء وأمن».