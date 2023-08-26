فايا يونان تغازل جمهور مهرجان القلعة بأغاني مصرية: «من أين أبدأ بوحي اشتياقا»

أحيت الفنانة فايا يونان، مساء أمس، حفلًا غنائي مكتمل العدد وذلك ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الواحد والثلاثون .

فايا يونان تغازل الجمهور المصري

وحققت الفنانة فايا يونان نجاحا كبيرا بالحفل الغنائي الذي قدمته ضمن فعاليات المهرجان، إذ تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ولحبها للجمهور المصري، وكانت حريصة على مغازلته بطريقتها الخاصة فقدمت عددا من الأغاني لعدد من المطربين المصريين .

وقدمت فايا يونان أغنية «يا أسمراني اللون» للفنانة شادية والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ولم تكتف بذلك ولكنها أيضا قررت تقديم أغنية خاصة للمطرب الكبير محمد عبدالمطلب بعنوان «ساكن في حي السيدة»، واختارت أيضًا أن تستكمل سلسلة الأغاني المصرية بأغنية مصرية خاصة لها بعنوان «طير قلقان».

وكانت فايا يونان، حريصة على أن تعبر للمصريين عن حبها واشتياقها لهم خلال الحفل فقالت: «إنتو أجمل حاجة في الدنيا كلها»، ومن ثم أهدت الجمهور المصري أغنية خاصة بعنوان «من أين أبدأ بوحي اشتياقا».