فايا يونان لـ«الوطن»: «لفيت بلدان كتير ملقيتش زي جو مصر»

أعربت الفنانة السورية فايا يونان، عن سعادتها الكبيرة بالغناء في الحفل الافتتاحي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، الذي أقيم مساء أمس في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ونقل على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة.

فايا يونان والجمهور المصري

قالت فايا يونان في تصريحات لـ«الوطن»: «الجو في مصر جميل للغاية، والهواء ممتع للغاية»، مشيرة إلى أنها زارت أكثر من دولة الفترة الماضية، لكنها لم ترى مثل جو مصر.

وأوضحت: «مبسوطة جدا لوجودي في مهرجان القلعة ووجودي في مصر وسط عدد ضخم من الجمهور، الذي حضر للاستمتاع بالأجواء، كنت سعيدة للغاية، وتمنيت ألا ينتهي الحفل، وألا أنزل من على خشبة المسرح».

وأضافت فايا: «تعمدت أن أغني كل الألوان، لي وأغاني للسيدة فيروز، ولمحمد عبد المطلب، وشادية ووردة، وأن أنهي بمحمد منير صوتك، كي أكون قدمت كل الأشكال».