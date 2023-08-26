لحديثي التخرج.. الأوراق المطلوبة للتسجيل في نقابة المهندسين لأول مرة

يرغب المهندسون حديثي التخرج في الانضمام إلى نقابة المهندسين، بعد الانتهاء من مارثون التخرج وظهور نتائج كليات ومعاهد الهندسة، لذلك حددت نقابة المهندسين المصرية، شروط الانضمام إليها لأول مرة والأوراق المطلوبة، للفئات التي يحق لها الحصول على عضوية نقابة المهندسين، وحديثي التخرج من كليات ومعاهد الهندسة العامة والخاصة التي يحق لها التسجيل في النقابة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للنقابة

وأوضحت نقابة المهندسين أن هناك عدد من الأوراق المطلوبة، عند التقديم في النقابة، وتتضمن الأوراق التالي:

أصل شهادة التخرج.

أصل بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية (موجهة إلى نقابة المهندسين المصرية)

صورة شخصية.

يلزم حضور المهندس بشخصه.

دمغة هندسية بقيمة 10 جنيهات تلصق على طلب القيد.

الراغبون بالالتحاق من الجامعات الخاصة

وأضافت المهندسين أنه في حالة الخرج أو المهندس الراغب في الالتحاق بالنقابة من الجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات يجب إضافة أصل شهادة المعادلة، صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعدلها، وذلك بالإضافة إلى الأوراق المذكورة أعلاه، لافتة إلى أنَّه عند التسجيل واستلام الكارنيه لابد من حضور المهندس بنفسه ولا ينيب عنه أحد.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أن المهندسين المقيدين في النقابة يتمّ تصنيفهم حسب فئات المهندس، المهندس الممارس، المهندس الأخصائي، المهندس الاستشاري، وأوضحت النقابة أنَّه لا يجوز للمهندس مزاولة الأعمال الهندسية واتخاذ القرارات الفنية على مسئوليته الخاصة دون وجود مهندس ممارس على الأقل يشرف عليه يكون مسئولاً عن هذه الأعمال.