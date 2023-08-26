موعد صرف مرتبات موظفي الحكومة.. الفلوس في الـ«ATM» من الخميس

يبحث عدد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات موظفي الحكومة على محرك البحث جوجل، لكن المفاجأة ما أعلنته وزارة المالية من أنَّ مرتبات موظفي الحكومة عن شهر أغسطس الجاري 2023 ستكون موجودة في ماكينات الصراف الآلي «ATM» منذ ظهر يوم الخميس الماضي.

مرتبات موظفي الحكومة عن شهر أغسطس الجاري

وكشفت وزارة المالية أنَّه يجرى بدء صرف مرتبات موظفي الحكومة مرتبات شهر أغسطس الحالي للعاملين بالدولة من يوم الخميس الماضي، مناشدة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

اعرف الحدود الدنيا للدرجات الوظيفية

كانت وزارة المالية اعتمدت الحدود الدنيا للأجور المعتمدة وفق العلاوة المقرة من الدولة في شهر أبريل الماضي لموظفي الحكومة وهي كالتالي:

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.