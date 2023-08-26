أرملة شهيد كرداسة: الرئيس السيسي نجح في تطهير سيناء من الإرهاب الغاشم

قالت نجلاء سامي، أرملة الشهيد البطل عامر عبدالمقصود شهيد موقعة كرداسة، إنَّه خلال فترة عام 2011 كان الإرهاب منتشرًا بشكل غير عادي، وكان بين اليوم والآخر نفقد أكثر من 10 شهداء على يد الإرهاب الخسيس، وكان الإرهاب الخسيس يدمر البيوت ويرمل النساء وييتم الأطفال، وتفقد الأمهات فلذات أكبادها وتفقد الزوجات زوجاتهم، فكان من الضروري أن يكون هناك وقفة أمام كل هذا.

أرملة الشهيد: الرئيس السيسي طهر سيناء من الإرهاب الغاشم

وأضافت أرملة الشهيد البطل عامر عبدالمقصود شهيد موقعة كرداسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تطهير سيناء ومصر كلها من الإرهاب الغاشم وطهر مصر كلها، فالعملية الشاملة التي تمت بشمال سيناء كانت شيء مشرف واليوم أصبحت مصر آمنة بقواتها المسلحة وشرطتها المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، الراعي لمصر ولأسر الشهداء إذ تبدلت الأوضاع بشكل كبير، خصوصا الأوضاع الأمنية.

أرملة الشهيد: عشنا وقتا عصيبا للخروج من أزمتنا بعدما فقدت زوجي

وأعربت أرملة الشهيد البطل عامر عبدالمقصود شهيد موقعة كرداسة عن تمنيها بأن يعيش أولادها في أمن وأمان واستقرار، موضحة «كنا نشعر بقلق وخوف دائم، حتى بعد استشهاد والدهم»، «كنت كل يوم بشوف شهيد بنفقده وكنت خايفة على جوزي اللي كان كاتب على صفحته مستني دوري في الشهادة، وكنت خايفة مصيري ومصير ولادي يكون زي مصير أي أسرة شهيد فقدت رب الأسرة، وعشنا وقت عصيب للخروج من أزمتنا بعد ما فقدت جوزي».