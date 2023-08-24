«الشباب والرياضة» تطلق مسابقة «العهد» في نسختها الأولى الأحد المقبل

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي، احتفالية مسابقة «العهد» في نسختها الأولى، الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بنادي شيراتون، والتي تنفذها الوزارة ضمن توصيات فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تسليط الضوء على قصص أبطال وشهداء ومصابي الوطن

تهدف مسابقة العهد، إلى تشجيع الشباب من طلاب كليات الإعلام بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، لتسليط الضوء على قصص أبطال وشهداء ومصابي الوطن.

وتتضمن المسابقة، فئة الأعمال المرئية والتلفزيونية، والأعمال الصحفية والمطبوعة، والأعمال الإذاعية، وحملات العلاقات العامة، ويحصل المركز الأول في كل فئة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بينما المركز الثاني يحصل على جائزة مالية قدرها 5 الآف جنيه، والمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

الاحتفالية بمشاركة 13 كلية

من المقرر أن تشهد الاحتفالية، تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المسابقة، إلى جانب إعلان النتائج والمراكز الأولى.

ويشارك في المسابقة 13 كلية وعدد من أقسام الإعلام، يمثلون جامعات وأكاديميات ومعاهد عليا وهي «القاهرة، جنوب الوادي، الإسكندرية، بنها، بني سويف، المستقبل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، cic، الأكاديمية البحرية فرع القرية الذكية، msa، النهضة، أكاديمية أخبار اليوم، سيناء فرع القنطرة».