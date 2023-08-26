وظائف خالية براتب 7 آلاف جنيه بالقاهرة.. تأمينات وحوافز شهرية

بمجرد حصول الشباب على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم، يبدأون في البحث عن وظائف خالية تكون مناسبة لمجال الدراسة وبمرتبات مجزية لهم، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير وظائف خالية للشباب بمرتبات تبدأ من 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحصول على حوافز شهرية.

وأوضحت وزارة الشباب تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، التي جاءت كالتالي:

شروط وظائف الشباب والرياضة

- الوظائف المتاحة تكون للعمل في وظيفة فني تكييفات مركزية.

- أماكن العمل تكون في مواقع داخل القاهرة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على مؤهل فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام أو أكثر في (VRF).

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب 7000 جنيه بالإضافة إلى بونص.

- توفر الشركة للعاملين بها بدل مواصلات.

- تمنح الشركة للموظفين أرباحا سنوية.

- تمنح الشركة للموظفين زيادات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تدريبات معتمدة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة العاملين بها يوم إجازة أسبوعيا.

- توفر لهم فرص ترقيات بعد 6 شهور.

- توفر لهم تأمينا صحيا و اجتماعيا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف للدخول إلى الرابط الخاص بالاستمارة ثم يتم ملأها.