آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة بورسعيد 2023.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر موعد للوظائف الحكومية المطلوبة بجامعة بورسعيد موضحة طريقة التقديم وشروط الوظائف والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة في جامعة بورسعيد

1-مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

2-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية.

3-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

4-مدير عام الإدارة العامة للأمن.

5-مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

6- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

المستندات المطلوبة:

1. بيان الحالة الوظيفية معتمد.

2. عدد 6 صور شخصية شمسية مقاس 4×6 حديثة.

3. صورة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما يعادلها من وظائف الكادرات الخاصة.

4. السيرة الذاتية موضح بها محل الإقامة والهواتف التي يمكن بها التواصل مع المتقدم لشغل الوظيفة.

5. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

6. اقتراحات لتطوير الوظيفة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

7. تقديم ما يفيد اجتياز دورات تدريبية في الإدارة والحاسب الآلي والعلاقات الإنسانية القيادية للإداريين.

8. صحيفة حالة جنائية حديثة.

9. شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات الدكتور رئيس الجامعة، ورئيس اللجنة الدائمة للقيادات على نموذج طلب شغل الوظيفة المودع لدى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ومقرها مبنى العريش ببورفـؤاد.

مواعيد التقديم:

وحسب الإعلان يتاح التقديم في الفترة من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر 2023.