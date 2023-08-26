تعيينات شركة مصر للطيران.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2023

تنتهي الشركة القابضة للطيران، من استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية عن طريق التعاقد وفقًا للإعلان رقم 31 لسنة 2023 يوم 31 من شهر أغسطس الجاري 2023.

وطالبت «القابضة للطيران»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الراغبين في التقدم لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة:.

- بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد مميكنة حديثا.

- تقديم السيرة الذاتية - طابع الشهيد دمغة وقدرها 105 قروش.

- تقديم المؤهل الدراسي وفقا لشروط الوظيفة - الموقف من الخدمة العسكرية.

- تقديم صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مقاس 4×6.

- تقديم صورة إجازة الطيران سارية المفعول.

- تقديم اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

- تقديم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

شروط وظائف مصر للطيران 2023

وحددت الشركة القابضة لمصر للطيران الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة «مضيف - مضيفة جوية:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ لغات أو مؤهل عالٍ مسبوق بالثانوية العامة لغات أو ثانوية عامة لغات.

- السن لا يقل عن 20 عامًا ولا يتعدى 32 عاما.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

الشروط العامة للمتقدمين لشغل وظائف مصر للطيران 2023

وكشفت الشركة عن الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة:

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية - أن تكون البطاقة سارية المفعول.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.