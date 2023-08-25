50 مهندسا.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها لتشغيل 50 مهندسا بتخصصات مختلفة، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين، من بينها أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها محافظة الجيزة في بيان لها.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تخصص هندسة عمارة، تخصص هندسة تخطيط عمراني، هندسة كهرباء، ميكانيكا، هندسة طرق، تخصص هندسة نظم ومعلومات جغرافية gls.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

وجاءت أبرز المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الهندسية المطروحة كالتالي:

- صور من المؤهل الدراسي

ـ شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة

- شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

- صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

-صور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.

ويمكن تقديم الطلبات شخصيا باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة بقسم التعيينات على النموذج المعد لذلك بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4×6، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من 27 أغسطس وحتى 27 سبتمبر يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.