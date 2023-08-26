وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن توفير فرص عمل للشباب في إحدى شركات السياحة والضيافة، إذ تحرص الوزارة على توفير الوظائف الخالية للشباب بشكل دائم، في إطار حرصها على تشغيل الشباب في الكثير من المجالات المختلفة، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن الوظائف الخالية تفاصيل الوظائف بالكامل، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف شركة سيركل كي

- أن يكون المتقدم لـ وظائف سائق لديه رخصة ثالثة.

- أماكن العمل تكون في مصر الجديدة والتجمع الخامس.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط ويمكن للذين ليس لديهم مؤهل العمل.

- أن يكون لديه خبرة عامين فأكثر.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 45 عامًا.

- أن يكون لديه موقف واضح من الجيش.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة العاملين بها أرباح وزيادات سنوية.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يومية.

- يحصل الموظفين على يوم إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.