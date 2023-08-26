أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق والمحلات.. التفاح بـ34 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-8-2023 في مختلف الأسواق والمحلات استقرارا ملحوظاً مقارنة بأسعار أمس الجمعة، والتي يتابعها المواطنين بشكل يومي، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق كالتالي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ 24 جنيها.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ 34 جنيها.

سعر الخوخ: الكيلو بـ 34 جنيها.

سعر البرقوق: الكيلو بـ 32 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ 30 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ 5 جنيهات.

سعر كيوي: الكرتونة بـ 177 جنيها.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ 24 جنيها.

سعر كاكا: الكيلو بـ 20 جنيها.

سعر عنب مستورد الكيلو بـ 25 جنيها.

سعر دوم الواحدة بـ 4 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ 11 جنيها.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ 63 جنيها.

سعر أناناس: الواحدة بـ 68 جنيها.

سعر بلح عجوة: الكيلو بـ 32 جنيها.