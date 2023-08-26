كل ما تريد معرفته عن مرحلة تقليل الاغتراب.. وشروط التحويل بين الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التحويلات بين الكليات والمعاهد اعتبارا من الخميس 24 أغسطس حتى الإثنين 28 أغسطس الحالي، وهذا بحسب ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

موقع تقليل الاغتراب

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg

وتابعت، أنه يتم قبول طلبات تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة 10%، والتقديم في مرحلة تقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

شروط التحويل بين الكليات

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في منشور له، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن شروط التحويلات بين الكليات، وهي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اختبارات القدرات.

- التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب المرشح لأحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة التحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص.

- كما يسمح له بالتحويل إلى تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه.

- يتم الالتزام بالنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.