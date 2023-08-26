رئيس مدينة جمصة: استقبلنا 5.5 مليون زائر خلال فصل الصيف

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كبيرا من المصطافين طوال موسم الصيف، للاستمتاع بأجواء البحر الأبيض المتوسط، والتنزه في المدينة برفقة أسرهم وذويهم، بالإضافة لمتابعة العروض الفنية على مسرح شاطئ جمصة، والتي استمرت 15 يوما، بالتعاون مع قصر ثقافة المنصورة.

5.5 مليون زائر لمدينة جمصة خلال فصل الصيف

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصيف جمصة شهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمصطافين سواء من مدن محافظة الدقهلية أو من خارجها خلال فصل الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة الفترة الماضية، ما جعل المواطنين يهربون إلى المصايف والمدن الساحلية، موضحا أن عدد الزوار بلغ 5.5 مليون شخص، واستطعنا توفير كل الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف أن جمصة تتطور حاليا وهناك توجيه من الدولة بتوفير كل الخدمات والمتطلبات لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، سواء خدمات صحية أو تعليمية وغيرها، حيث تم توفير وحدة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي المدينة، بالتنسيق مع مديرية الصحة لمدة 15 يوما، وهذا بشكل مبدأي، كما تم توفير سيارة الخدمات الحكومية للشهر العقاري التي عملت طوال موسم الصيف.

إنشاء أول منتجع سياحي وشاطئ خاص بجمصة

وأضاف رئيس مجلس مدينة جمصة، أن المدينة شهدت العديد من التطورات والمشاريع المختلفة، وأبرزها إنشاء أول منتجع سياحي وشاطئ خاص، والدخول برسوم رمزية، وهناك خطة لإنشاء 5 شواطئ خاصة أخرى، بالإضافة لإنشاء أول مكان علاجي واستشفائي على مستوى محافظة الدقهلية باسم الكهف السيوي، وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 60%، وفي انتظار التصاريح اللازمة لدخول الملح السيوي القادم من سيوة بمطروح.