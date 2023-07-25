رئيس مدينة جمصة: تخصيص ممشى لذوي الهمم لمساعدتهم على الاستمتاع بالمصيف

تشهد مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، طفرة كبيرة في جميع المجالات، خاصة وسائل الرفاهية والخدمات التي تسهل على المصطاف تلبية احتياجات والاستمتاع بأجواء المدينة، وتحديدا مصيف جمصة المطل على البحر الأبيض المتوسط، الذي يشهد إقبالا كبيرا من المصطافين من جميع المحافظات منذ بداية الصيف.

تخصيص ممشى لذوي الهمم

وأوضح المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، في حديثه لـ«الوطن»، أنه من التطورات التي شهدتها مدينة جمصة، وضع ذوي الهمم في الحسبان، وتخصيص ممشى لذوي القدرات الخاصة، وكذلك وسيلة مواصلات تقلهم من مكانهم وحتى الشاطئ كي يستمتعوا بأجواء المصيف: «جمصة تستهدف كل فئات المجتمع، بالإضافة إلى وجود قرى سياحية بها وحمامات سباحة وكل وسائل الرفاهية التي تلبي حاجة الزائر أو السائح، وبالرغم من كل هذه التطورات إلا أنّ الأسعار على قد الإيد وأقل بكثير من أي مصيف آخر».

رئيس مدينة جمصة: استقبلنا 3 ملايين زائر خلال أسبوع

وتابع انّ المدينة أصبحت مقصدًا ليس فقط لمحافظة الدقهلية بل من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مثل القاهرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ وكذلك من البحيرة: «استقبلنا وافدين بين الـ2 و3 ملايين زائر خلال أسبوع، وهذا رقم كبير ومهول، وتتمتع جمصة بموقع جغرافي متميز وهي المستقبل، وتحديدا بعد إنشاء مدينة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى».