هاني شاكر ونادية مصطفى على مسرح مهرجان القلعة اليوم

تتوالى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31 التي انطلقت يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أغسطس وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

هاني شاكر ونادية مصطفى نجوم حفلات اليوم

ويشهد المهرجان مساء اليوم الأحد حفلا غنائيا للفنان هانى شاكر ضمن فعاليات مهرجان القلعة على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين وسينطلق الحفل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ويسبق فقرة الفنان هانى شاكر ضمن فعاليات اليوم من المهرجان حفل غنائي للفنانة نادية مصطفى، ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً تقدم خلاله عدد كبير من أغنياتها المميزة.

انطلاق مهرجان القلعة الموسيقي

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقي والغناء أحياه الفنان مدحت صالح والفنانة فايا يونان بحضور جماهيري مكتمل العدد وقدما خلاله عددا كبيرا من أغانيهما المميزة، فقدّم مدحت صالح أغنية «مليونيرات ووعدى والله ياسيدى» فيما قدمت فايا يونان عددا آخر من الأغاني منها «يا أسمراني» اللون لشادية .