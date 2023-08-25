أسعار تذاكر حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة.. اعرف طريقة الحجز

انطلقت حفلات المطربين في مهرجان القلعة، في دورته الـ31، وسط ترقب من الجمهور وحرص على حضور حفلات نجومهم المفضلين في الليالي المخصصة لهم، وأعلنت دار الأوبرا عن تفاصيل وجدول المهرجان منها أسعار تذاكر حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة.

وكشفت دار الأوبرا المصرية، تفاصيل وأسعار حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة، في دورته الـ31 التي تستمر لمدة 14 ليلة متواصلة.

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة

ويحيي الفنان هاني شاكر حفلا في مهرجان القلعة مع الفنانة نادية مصطفى، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري.

حفل هاني شاكر في القلعة

وتبلغ أسعار تذاكر حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة نحو 60 جنيهًا، وهو نفس السعر لكل الحفلات على مدار أيام المهرجان وفقا لما كشفته دار الأوبرا تحت إشراف وزارة الثقافة.

ويمكن حجز التذاكر للحفلات المختلفة بشكل يومي من خلال شباك الحجز بالقلعة في نفس يوم الحفل، حيث أكدت دار الأوبرا أنَّه لا يوجد حجز للتذاكر أون لاين.